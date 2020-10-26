Прометей уверенно обыграл Черкасских Мавп

В заключительной игре третьего игрового недели регулярного чемпионата Суперлиги Париматч Прометей с Каменского принимал на домашней площадке Черкасских Мавп.

Соперники результативно начали матч, причем лучше стартовую четверть сыграли гости. Оба коллектива с солидным процентом атаковали с игры, но Мавпы сыграли немного агрессивнее, пробив больше штрафных и спровоцировав у Прометея 5 потерь за первую четверть.

Во второй четверти Прометей продолжил играть в высоком темпе на полную используя резервы своей команды. Мавпы сумели навязать борьбу в первой половине, но на большой перерыв в качестве лидеров ушла команда Виталия Черния.

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Прометей добавил в защите после большого перерыва и продолжал играть быстро и эффективно в нападении. Прометей, в свою очередь, за счет рывка во второй половине третьей четверти получил двусмысленное преимущество и уже не отпускал ее до финальной сирены.

Отрыв хозяев достиг 22 очков за старте четвертой четверти и фактически судьба матча была решена задолго до его завершения. Хозяева поймали кураж и, настроившись на бой в первой четверти, на дистанции шансов Мавпам не оставили.

Прометей получил четвертую подряд победу, и второй раз за неделю пробив сотню, нанесли Мавпам шестое подряд поражение - 101:80.

Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат

Каменское, СК Прометей

Прометей - Черкасские Обезьяны 101: 80 (25:29, 22:14, 25:16, 29:20)