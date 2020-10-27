НБА представила 50 лучших моментов рестарта сезона. ВИДЕО

Рестарт сезона в НБА продолжался с 31 июля по 12 октября, когда Лейкерс в шестом матче финала обыграли Майами и взяли первое чемпионство с 2010 года. Лига была вынуждена завершить сезон в одном городе из-за пандемии коронавируса.