Джеймс пропустит первый месяц регулярного чемпионата?

Из-за пандемии коронавируса старт сезона 2020-2021 состоится на несколько месяцев позже привычных сроков. Ожидается, что НБА вернется 18 января, но не исключено, что комиссионер лиги Адам Сильвер перенесет старт сезона на 22 декабря.

Если регулярный чемпионат стартует в декабре, но НБА может столкнуться с бойкотом. Об этом заявил защитник Лейкерс Дэнни Грин.

"Если мы начнем в декабре, я думаю, что большинство ребят скажут, что меня там не будет. Я не ожидаю, что ЛеБрон будет играть в регулярном чемпионате в первый месяц сезона, если он начнется так скоро", - заявил Грин.

ЛеБрон Джеймс в прошлом сезоне привел Лейкерс к первому за 10 лет чемпионству. Джеймс и Грин стали чемпионами НБА в составе трех разных команд.