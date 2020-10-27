  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Джеймс пропустит первый месяц регулярного чемпионата?
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джеймс пропустит первый месяц регулярного чемпионата?

Баскетбол
(1 голосов)

Информация из лагеря Лейкерс

Джеймс пропустит первый месяц регулярного чемпионата?
Новина українською

Из-за пандемии коронавируса старт сезона 2020-2021 состоится на несколько месяцев позже привычных сроков. Ожидается, что НБА вернется 18 января, но не исключено, что комиссионер лиги Адам Сильвер перенесет старт сезона на 22 декабря.

Если регулярный чемпионат стартует в декабре, но НБА может столкнуться с бойкотом. Об этом заявил защитник Лейкерс Дэнни Грин.

"Если мы начнем в декабре, я думаю, что большинство ребят скажут, что меня там не будет. Я не ожидаю, что ЛеБрон будет играть в регулярном чемпионате в первый месяц сезона, если он начнется так скоро", - заявил Грин.

ЛеБрон Джеймс в прошлом сезоне привел Лейкерс к первому за 10 лет чемпионству. Джеймс и Грин стали чемпионами НБА в составе трех разных команд.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ЛеБрон Джеймс НБА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...