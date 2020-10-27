Будивельник пригласил на просмотр бывшего разыгрывающего сборной Украины

На просмотр в Будивельник прибыл натурализованный разыгрывающий Стивен Бертт, сообщает портал Basket.com.ua.

Бертт в 2010 году подписал контракт с Ферро-ЗНТУ, после чего провел два сезона в БК Днепр.

В 2011 году американец принял гражданство Украины и поехал на Евробаскет-2011. В финальной стадии чемпионата Европы украинцы выиграли 2 матча из 5 и не смогли выйти из группы.

36-летний Бертт после отъезда из Украины поиграл в Турции, Греции, России, Словении, Испании, Пуэрто-Рико, Ливане, Китае, Иране, Аргентине и других странах. Американец становился самым результативным игроком чемпионатов Греции и Израиля.

Будивельник с показателем 1-3 занимает 10-е место в турнирной таблице Суперлиги.