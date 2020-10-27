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Сын Ховарда: Я тебя ненавижу
Дуайт не уделяет времени своим детям
Один из сыновей Дуайта Ховарда обвинил его в том, что он отвратительный отец. Молодой человек по имени Брейлон записал видео, которое было опубликовано GossipoftheCity.com.
"Я не считаю тебя хорошим папой. Ты никогда не общаешься со мной. Я тебя ненавижу. И говорю это не потому, что мне кто-то сказал это сделать. Я действительно тебя ненавижу. Ты вообще со мной не разговариваешь. Ты делаешь что-то с нами, только когда мы оказываемся рядом. А это случается очень-очень редко", — сказал на видео Брейлон.
Брейлон — сын Дуайта и Ройс Рид, бывшей танцовщицы "Орландо Мэджик". Две недели назад она обвинила баскетболиста в пренебрежительном отношению к их ребёнку.
Мать другого ребёнка Ховарда также недавно назвала центрового "Лос-Анджелес Лейкерс" "ужасным родителем". Всего у Ховарда пять детей, которых родили пять разных женщин.
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