Сын Ховарда: Я тебя ненавижу

Один из сыновей Дуайта Ховарда обвинил его в том, что он отвратительный отец. Молодой человек по имени Брейлон записал видео, которое было опубликовано GossipoftheCity.com.

"Я не считаю тебя хорошим папой. Ты никогда не общаешься со мной. Я тебя ненавижу. И говорю это не потому, что мне кто-то сказал это сделать. Я действительно тебя ненавижу. Ты вообще со мной не разговариваешь. Ты делаешь что-то с нами, только когда мы оказываемся рядом. А это случается очень-очень редко", — сказал на видео Брейлон.

Брейлон — сын Дуайта и Ройс Рид, бывшей танцовщицы "Орландо Мэджик". Две недели назад она обвинила баскетболиста в пренебрежительном отношению к их ребёнку.

Мать другого ребёнка Ховарда также недавно назвала центрового "Лос-Анджелес Лейкерс" "ужасным родителем". Всего у Ховарда пять детей, которых родили пять разных женщин.