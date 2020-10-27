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Дюрант: Если Леброн величайший игрок в истории, как тогда назвать меня
Кевин прокомментировал разговоры вокруг Джеймса
Форвард "Бруклин Нетс" Кевин Дюрант дал понять, что не считает лидера "Лос-Анджелес Лейкерс", четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса, величайшим игроком в истории.
"Люди пытаются принизить значение выигранных мною титулов, но, честно говоря, считаю эти чемпионства самыми ценными в нашу эпоху. Кто-то обсуждает, что Леброн — величайший игрок в истории. Но я его побил в двух финалах кряду, как тогда назвать меня?" — приводит слова Дюранта NetsDaily на странице в "Твиттере".
Напомним, Дюрант стал двукратным чемпионом НБА в составе "Голден Стэйт Уорриорз". Летом 2019 года он перебрался в "Бруклин Нетс", но по-прежнему не провёл за эту команду ни одного матча. В минувшем сезоне он залечивал травму.
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