Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
МБК Николаев расстался с лучшим ассистентом Суперлиги
Странное решение
Аутсайдер Суперлиги МБК Николаев официально объявил о завершении сотрудничества с разыгрывающим Климом Артамоновым. Стороны договорились о расторжении контракта по взаимному согласию.
На старте сезона Артамонов в матчах чемпионата Украины в среднем за игру набирал по 8,7 очка, 3,3 подбора и 8,7 передачи. Украинец возглавлял список лучших ассистентов Суперлиги.
МБК Николаев с показателем 0-4 замыкает турнирную таблицу Суперлиги.
Ранее UA-Футбол
Популярное сейчас
- Манор Соломон объяснил, насколько необычным для него был матч с Интером
- Марсель - Ман Сити 0:3. Зинченко пока слаб, но партнеры на высоте
- Каштру: Если у вас не получается победить, не проигрывайте
- Киев-Баскет обыграл Днепр в главном матче уик-энда в Суперлиге
- Жена Евгения Шахова бомбардирует фанатов яркими фото в купальнике. ФОТО
- Дом за 10 миллионов, три Мерса и турецкий ресторан за углом. Озил давно обжился в Англии. ФОТО