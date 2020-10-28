МБК Николаев расстался с лучшим ассистентом Суперлиги

Аутсайдер Суперлиги МБК Николаев официально объявил о завершении сотрудничества с разыгрывающим Климом Артамоновым. Стороны договорились о расторжении контракта по взаимному согласию.

На старте сезона Артамонов в матчах чемпионата Украины в среднем за игру набирал по 8,7 очка, 3,3 подбора и 8,7 передачи. Украинец возглавлял список лучших ассистентов Суперлиги.

МБК Николаев с показателем 0-4 замыкает турнирную таблицу Суперлиги.