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МБК Николаев расстался с лучшим ассистентом Суперлиги

Баскетбол
(1 голосов)

Странное решение

МБК Николаев расстался с лучшим ассистентом Суперлиги
Новина українською

Аутсайдер Суперлиги МБК Николаев официально объявил о завершении сотрудничества с разыгрывающим Климом Артамоновым. Стороны договорились о расторжении контракта по взаимному согласию.

На старте сезона Артамонов в матчах чемпионата Украины в среднем за игру набирал по 8,7 очка, 3,3 подбора и 8,7 передачи. Украинец возглавлял список лучших ассистентов Суперлиги.

МБК Николаев с показателем 0-4 замыкает турнирную таблицу Суперлиги.

Ранее UA-Футбол сообщал, что МБК Николаев объявил о подписании американского центрового.

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В статье: МБК Николаев Баскетбольная Суперлига
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