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Данки Стефенса и Боброва – в топ-10 моментов недели в Суперлиге. ВИДЕО

Баскетбол
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Видео от официального канала ФБУ на YouTube

Данки Стефенса и Боброва – в топ-10 моментов недели в Суперлиге. ВИДЕО
Новина українською

В десятку лучших моментов недели чемпионата Украины по баскетболу вошли мощные броски сверху от Вячеслава Кравцова, Ди Джей Стефенса и Вячеслава Боброва.

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В статье: Баскетбольная Суперлига Вячеслав Бобров
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