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Данки Стефенса и Боброва – в топ-10 моментов недели в Суперлиге. ВИДЕО
Видео от официального канала ФБУ на YouTube
В десятку лучших моментов недели чемпионата Украины по баскетболу вошли мощные броски сверху от Вячеслава Кравцова, Ди Джей Стефенса и Вячеслава Боброва.
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