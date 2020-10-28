Клуб НБА был продан за 1,6 миллиарда долларов

Семья Миллеров достигла договорённости о продаже "Юты Джаз" основателю компании Qualtrics Райану Смиту, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски. Общая сумма сделки, в которую будет включён стадион "Юты" "Вивинт Арена" в Солт-Лейк-Сити, составит около $ 1,6 млрд.

Райан Смит родился в штате Юта и является давним болельщиком команды. Смит является основателем компании Qualtrics, которая была продана им в 2018 году за $ 8 млрд. Qualtrics занимается программным обеспечением.

Предыдущие владельцы, семья Миллеров, владели "Ютой" на протяжении 36 лет. Теперь сделка должна быть одобрена советом управляющих НБА.

В минувшем сезоне "Юта" вылетела в первом раунде плей-офф конференции, проиграв "Денвер Наггетс" со счётом 3-4.