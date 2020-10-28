  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Защитник Торонто Рэпторс арестован за нападение на женщину
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Торонто Рэпторс арестован за нападение на женщину

Баскетбол
(1 голосов)

Ему 23 года

Защитник Торонто Рэпторс арестован за нападение на женщину
Новина українською

Защитник "Торонто Рэпторс" Теренс Дэвис арестован полицией Нью-Йорка, сообщает ESPN.

23-летний баскетболист обвиняется в нападении на женщину и преступном причинении ущерба. Инцидент случился примерно в 10 часов вечера в жилом доме в восточной части Манхэттена. Руководство "Торонто" уже было уведомлено о задержании Дэвиса, о дальнейшей судьбе игрока пока ничего неизвестно. Клуб в данный момент собирает подробную информацию об инциденте.

Читайте такжеИндиана назначила нового главного тренера

Теренс Дэвис в дебютном сезоне за "Рэпторс" набирал в среднем 7,5 очка, реализуя 38,8% трёхочковых. Дэвис был включён во вторую символическую пятёрку новичков по итогам сезона. В плей-офф Дэвис набирал 7,2 очка, команда вылетела от "Бостон Селтикс" (3-4) в полуфинале Восточной конференции.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Торонто Рэпторс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...