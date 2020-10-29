  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Хьюстон определился с новым главным тренером
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хьюстон определился с новым главным тренером

Баскетбол
(1 голосов)

Неожиданный выбор

Хьюстон определился с новым главным тренером
Новина українською

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил в Твиттере, что с нового сезона главным тренером Хьюстона станет 47-летний Стивен Сайлас, который ранее входил в тренерский штаб Далласа.

Ожидается, что помощниками Сайласа в Хьюстоне станут два бывших главных тренера клубов НБА – Нэйт Макмиллан и Джефф Хорнасек. Также в тренерской команде Сайласа может остаться ассистент Джон Лукас-старший.

Хьюстон в прошлом сезоне дошел до второго раунда плей-офф, проиграв 1:4 будущим чемпионам НБА Лос-Анджелес Лейкерс.

Ранее главным тренером Рокетс был Майк Д’Энтони, который не стал подписывать с франшизой новый контракт.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Хьюстон Рокетс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...