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Хьюстон определился с новым главным тренером
Неожиданный выбор
Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил в Твиттере, что с нового сезона главным тренером Хьюстона станет 47-летний Стивен Сайлас, который ранее входил в тренерский штаб Далласа.
Ожидается, что помощниками Сайласа в Хьюстоне станут два бывших главных тренера клубов НБА – Нэйт Макмиллан и Джефф Хорнасек. Также в тренерской команде Сайласа может остаться ассистент Джон Лукас-старший.
Dallas Mavericks assistant Stephen Silas is finalizing a deal to become the next head coach of the Houston Rockets, sources tell ESPN.— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 28, 2020
Хьюстон в прошлом сезоне дошел до второго раунда плей-офф, проиграв 1:4 будущим чемпионам НБА Лос-Анджелес Лейкерс.
Ранее главным тренером Рокетс был Майк Д’Энтони, который не стал подписывать с франшизой новый контракт.
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