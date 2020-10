Хьюстон определился с новым главным тренером

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил в Твиттере, что с нового сезона главным тренером Хьюстона станет 47-летний Стивен Сайлас, который ранее входил в тренерский штаб Далласа.

Ожидается, что помощниками Сайласа в Хьюстоне станут два бывших главных тренера клубов НБА – Нэйт Макмиллан и Джефф Хорнасек. Также в тренерской команде Сайласа может остаться ассистент Джон Лукас-старший.

Dallas Mavericks assistant Stephen Silas is finalizing a deal to become the next head coach of the Houston Rockets, sources tell ESPN.