В Будивельнике вспышка коронавируса

Жертвами пандемии коронавируса стали 61-летний тренер Будивельника Вальдемарас Хомичюс и три баскетболиста – Гейб Дево, Андрей Кожемякин и Сергей Горбенко.

В ближайших матчах Суперлиги функции главного тренера в Будивельнике на себя возьмет ассистент Хомичюса Леонид Яйло. Что касается кадров, то в распоряжении киевлян остались девять игроков, включая прибывшего на просмотр экс-разыгрывающего сборной Украины Стивена Бертта.

Будивельник сегодня в рамках Суперлиги встретится с МБК Николаев. На 31 октября у столичного клуба запланирован домашний матч против Черкасских Мавп.