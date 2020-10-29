  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. В Будивельнике вспышка коронавируса
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Будивельнике вспышка коронавируса

Баскетбол
(1 голосов)

COVID-19 ударил по клубу Суперлиги

В Будивельнике вспышка коронавируса
Новина українською

Жертвами пандемии коронавируса стали 61-летний тренер Будивельника Вальдемарас Хомичюс и три баскетболиста – Гейб Дево, Андрей Кожемякин и Сергей Горбенко.

В ближайших матчах Суперлиги функции главного тренера в Будивельнике на себя возьмет ассистент Хомичюса Леонид Яйло. Что касается кадров, то в распоряжении киевлян остались девять игроков, включая прибывшего на просмотр экс-разыгрывающего сборной Украины Стивена Бертта.

Будивельник сегодня в рамках Суперлиги встретится с МБК Николаев. На 31 октября у столичного клуба запланирован домашний матч против Черкасских Мавп.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Баскетбольная Суперлига БК Будивельник (Киев) коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Basket.com.ua

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...