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В Будивельнике вспышка коронавируса
COVID-19 ударил по клубу Суперлиги
Жертвами пандемии коронавируса стали 61-летний тренер Будивельника Вальдемарас Хомичюс и три баскетболиста – Гейб Дево, Андрей Кожемякин и Сергей Горбенко.
В ближайших матчах Суперлиги функции главного тренера в Будивельнике на себя возьмет ассистент Хомичюса Леонид Яйло. Что касается кадров, то в распоряжении киевлян остались девять игроков, включая прибывшего на просмотр экс-разыгрывающего сборной Украины Стивена Бертта.
Будивельник сегодня в рамках Суперлиги встретится с МБК Николаев. На 31 октября у столичного клуба запланирован домашний матч против Черкасских Мавп.
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