Артамонов станет игроком БК Одесса

Клим Артамонов начинал сезон в МБК Николаев, но на этой неделе по взаимному согласию сторон разорвал контракт с клубом и стал свободным агентом.

В ближайшее время Артамонов заключил соглашение с БК Одесса, в котором провел большую часть своей карьеры. В прошлом сезоне в матчах Суперлиги плеймейкер в среднем приносил одесситам по 9,7 очка, 3,0 подбора и 4,9 передачи.

На старте сезона Артамонов в матчах чемпионата Украины в среднем за игру набирает по 8,7 очка, 3,3 подбора и 8,7 передачи. Украинец возглавляет список лучших ассистентов Суперлиги.

БК Одесса с показателем 1-4 в текущем сезоне Суперлиги в турнирной таблице опережает только Будивельник и МБК Николаев.