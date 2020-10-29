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Голден Стэйт хочет подписать лидера Чикаго

Баскетбол
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Это Таддеус Янг

Голден Стэйт хочет подписать лидера Чикаго
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Команда НБА "Чикаго Буллз" приняла решение выставить на обмен Таддеуса Янга и Томаша Саторанского, сообщает The Athletic. По информации источника, интерес к Таддеусу Янгу проявляет "Голден Стэйт Уорриорз", желающий найти дополнительное решение в качестве игрока ротации для Дрэймонда Грина.

В турнирной таблице Западной конференции регулярного чемпионата НБА текущего сезона "Голден Стэйт" занял последнее место с 80 очками в 65 играх и не участвует в рестарте сезона.

Таддеус Янг перешёл в "Чикаго Буллз" перед сезоном-2019/2020. Янг провёл 64 матча в регулярном чемпионате в составе команды из Чикаго, набирая за игру 10,3 очка, совершая 4,9 подбора и отдавая 1,8 результативной передачи. В декабре интерес к Янгу проявляли в "Лос-Анджелес Клипперс", однако сделка так и не состоялась. У Янга есть трёхлетний контракт с "Чикаго".

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В статье: Голден Стейт Уорриорз
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