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Звезды НБА хотят начать новый сезон 18 января

Баскетбол
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Среди них и Леброн

Звезды НБА хотят начать новый сезон 18 января
Новина українською

Значительная часть звёзд НБА выступает за то, чтобы начать новый сезон 18 января 2021 года, сообщает Yahoo Sports.

Руководство НБА планирует начать следующий сезон 22 декабря, что является более выгодным для лиги в финансовом плане. Баскетболисты хотят добиться увеличения потолка зарплат и выступают за более позднюю дату, чтобы оказать давление на руководство лиги. 30 декабря заканчивается срок, когда игроки или лига могут отказаться от текущего коллективного соглашения, которое регулирует потолок зарплат. исполнительный директор профоюза игроков НБА Мишель Робертс заявила, что большинство баскетболистов лиги против того, чтобы новый сезон стартовал 22 декабря.

Профсоюз не будет спешить с утверждением даты начала нового сезона, как того хочет НБА. Ранее игроки "Лейкерс" Дэнни Грин и Джаред Дадли заявили, что многие звёзды НБА, в том числе их одноклубник Леброн Джеймс, откажутся играть на старте сезона в случае начала регулярного чемпионата в декабре.

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В статье: ЛеБрон Джеймс НБА
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