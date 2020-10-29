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Николаев обыграл Будивельник и добыл первую победу в сезоне

Баскетбол
(1 голосов)

Разница в счете составила 6 очков

Николаев обыграл Будивельник и добыл первую победу в сезоне
Новина українською

29 октября Будивельник принимал в стартовом матче 4-го тура Суперлиги Париматч Николаев.

Хозяева лучше начали игру, сделав рывок 20:8, под занавес первой четверти команда Берестнева сумела выровнять игру, а под конец второй 10-минутки сократила отставание до минимума.

В третьей четверти Николаев впервые в матче вышел вперед. Корабелы владели минимальным преимуществом, пользуясь усталостью соперника, который проводил матч в условиях крайне ограниченной ротации.

Киевляне потерпели четвертое поражение в сезоне со счетом 68:74, а Николаев, таким образом, выиграл свой первый матч в текущей регулярке.

Будивельник следующую игру сыграет в субботу, 31 октября, дома против Черкасских Мавп, а Николаев уже на следующей неделе 5 октября в гостях сыграет с Химиком.

Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат

Киев, ПС Венето

Будивельник - МБК Николаев 68:74 (22:13, 16:23, 18:22, 12:16)

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В статье: МБК Николаев БК Будивельник (Киев)
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