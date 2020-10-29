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Игроку Миннесоты грозит до пяти лет тюрьмы

Баскетбол
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Он хранил наркотики

Игроку Миннесоты грозит до пяти лет тюрьмы
Новина українською

Защитник "Миннесоты Тимбервулвз" Малик Бизли обвиняется в хранении наркотиков 5-й степени тяжести и в угрозе насилия в отношении другого человека, сообщает инсайдер Шэмс Чарания. По американским законам, хранение наркотиков 5-й степени тяжести подразумевает хранение марихуаны от 42,5 грамма или небольшого количества другого наркотического вещества. Это преступление подпадает под статью, предусматривающую от одного до пяти лет лишения свободы.

Напомним, Бизли был арестован вечером 26 сентября по обвинению в хранении марихуаны и сокрытии краденого имущества. Вскоре Бизли был освобождён.

В ближайшее межсезонье Малик Бизли должен стать ограниченно свободным агентом. Инсайдеры сообщали, что "Миннесота Тимбервулвз" планирует подписать повторное соглашение с баскетболистом.

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В статье: Миннесота Тимбервулвз Малик Бизли
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