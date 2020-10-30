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Тренер Черкасских Мавп заразился коронавирусом

Баскетбол
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COVID-19 атакует украинский баскетбол

Тренер Черкасских Мавп заразился коронавирусом
Новина українською

Новой жертвой пандемии стал главный тренер Черкасских Мавп Максим Михельсон.

"Если честно, самочувствие ужасное. Четвертый день высокая температура. Все тело ломит, кашель разрывает груди, слабость.

Относительно моего возвращения, сложно понять, когда это будет. Как мы могли убедиться на команде, у всех коронавирусная болезнь проходит по-разному. Кто-то уже через неделю имел отрицательный тест и вернулся к работе, а другие дольше. Сергей Попов уже третью неделю получает положительный тест, хотя чувствует себя нормально", - цитирует Михельсона официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Михельсон находится на самоизоляции, но продолжает активно участвовать в тренировочном процессе Мавп. Его функции в команде сейчас исполняет помощник Николай Кирсанов.

Черкасские Мавпы на старте нового сезона Суперлиги проиграли шесть матчей подряд.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Будивельник столкнулся со вспышкой COVID-19.

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В статье: Черкаськи мавпы (Черкассы) Максим Михельсон коронавирус
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