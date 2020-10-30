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17 лет назад ЛеБрон Джеймс дебютировал в НБА. ВИДЕО
Знаковое событие в истории лиги
В ночь с 29 на 30 октября новичок Кливленда ЛеБрон Джеймс провел свой первый матч в НБА – юный американец сразу же подтвердил свой звездный статус, набрав 25 очков и отдав 9 результативных передач.
Спустя 17 лет ЛеБрон Джеймс является четырехкратным победителем НБА и занимает третье место в рейтинге самых результативных баскетболистов в истории лиги. На его счету 34 241 очко.
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