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Днепр с 10-очковым преимуществом обыграл Химик
Хозяева были явно сильнее
Днепр победил дома Химик в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Париматч - 93:83.
Несмотря на кадровые проблемы, гости достаточно уверенно начали встречу. Включая скорости и чаще атакуя кольцо, южненцы постепенно стали набирать преимущество. По ходу стартовой 10-минутки она возрастала до 10 очков.
Уже во второй четверти днепряне полностью убрали игровое преимущество в свои руки, в итоге днепряне выиграли четверть с преимуществом в 21 очко. Хозяева преобладали гостей за первую половину по всем показателям. Южненцы только больше допускали потерь.
Впрочем разница стала сокращаться, а после трехочкового Салливана дошла до 11 очков.
Так несмотря на выигранные соперником три четверти, Днепру хватило 21-очкового преимущества во второй для общей победы.
Днепр следующий поединок должен сыграть 1 ноября дома против Одессы. Химик тот же день предстоит сыграть в Днепре против Харьковских Соколов.
Суперлига Париматч
Регулярный чемпионат
30 октября
Днепр - Химик - 93:83 (22:23, 33:12, 20:22, 18:26)
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