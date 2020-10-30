Днепр с 10-очковым преимуществом обыграл Химик

Днепр победил дома Химик в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Париматч - 93:83.

Несмотря на кадровые проблемы, гости достаточно уверенно начали встречу. Включая скорости и чаще атакуя кольцо, южненцы постепенно стали набирать преимущество. По ходу стартовой 10-минутки она возрастала до 10 очков.

Уже во второй четверти днепряне полностью убрали игровое преимущество в свои руки, в итоге днепряне выиграли четверть с преимуществом в 21 очко. Хозяева преобладали гостей за первую половину по всем показателям. Южненцы только больше допускали потерь.

Впрочем разница стала сокращаться, а после трехочкового Салливана дошла до 11 очков.

Так несмотря на выигранные соперником три четверти, Днепру хватило 21-очкового преимущества во второй для общей победы.

Днепр следующий поединок должен сыграть 1 ноября дома против Одессы. Химик тот же день предстоит сыграть в Днепре против Харьковских Соколов.

Суперлига Париматч

Регулярный чемпионат

30 октября

Днепр - Химик - 93:83 (22:23, 33:12, 20:22, 18:26)