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Киев-Баскет разгромил Запорожье
Гости просто уничтожили соперника
В центральном матче игрового дня встречались две команды - Запорожье принимал Киев-Баскет.
В команде Плеханова пропускали игру из двух ключевых представители передней линии Ауримас Маяускас и Дмитрий Тихонов, а также Иван Михеев. Киев-Баскет сразу ушел в отрыв, демонстрируя очень качественную игру на обоих концах площадки. Команда Айнарс Багатскиса быстро двигала мяч в нападении, атаковала с высоким процентом и ожидаемо результативно действовала в трехсекундной.
Рывок во второй 10-минутке от киевлян оказался слишком мощным. Уже после первой половины гости получили 24 очка.
Киев-Баскет сохранял комфортное преимущество в районе 20-очковой отметки до финальной сирены и нанес Запорожью первое поражение в сезоне.
Запорожье свой следующий матч сыграет в воскресенье дома против Тернополя, а Киев-Баскет в этот же день на выезде будет противостоять мощному Прометею.
Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат
Запорожье, ДС Юность
Запорожье - Киев-Баскет 70: 106 (19:24, 10:29, 28:21, 13:32)
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