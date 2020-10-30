Прометей с разницей в 2 очка обыграл Тернополь

В третьем матче большого игрового дня пятницы встречались команды из верхней части турнирной таблицы - Прометей принимал Тернополь.

Хозяева агрессивно начали матч, и использовав несобранность соперника в дебюте игры, завладел преимуществом.

Во второй четверти Тернополю удалось все изменить. Набрав за 10 минут 27 очков, гости вырвались в лидеры по итогам первой половины игры.

Вторая часть матча проходила резких изменений, но в основном лидерство сохранялось за Прометеем. Тернополь, в свою очередь, не отпускал соперника далеко и дождался момента, чтобы зацепляться за клатч.

Прометей получил тяжелую победу 85:83, выиграв пятый раз в сезоне. Лучшими у хозяев стали Ди Джей Стивенс и Александр Липовый, в Тернополя мощный матч провел Александр Кольченко, который завершил игру с 25 очками в активе.

Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат

Каменское, СК Прометей

Прометей - Тернополь 85:83 (20:14, 20:27, 24:18, 21:24)