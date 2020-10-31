Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Суперлига. Будивельник дома побеждает Черкасских Мавп
Результаты матча Суперлиги
Сегодня, 31 октября состоялся матч 7 тура розыгрыша украинской баскетбольной Суперлиги.
"Будивельник" - "Черкасские Мавпы"
73 - 68 (12-13; 22-15; 13-18; 26-22)
"Будивельник": Буртт (39), Козлов (15), Джонсон (8), Хижняк (6), Фурс (3), Литвинов (2), Пинск, Отверченко, Анисимов.
"ЧМ": Скапинцев (14), Кобец (11), Джонс (11), Хаджифейзович (10), Конев (9), Бондаренко (5), Дзюба (4), Ткаченко (3), Сергеев (1), Толкач.
Турнирная таблица Суперлиги:
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Есть вопросы по пенальти. Колос - Олимпик 1:2
- В Динамо подтвердили, что Бойко сдал положительный тест на COVID-19
- Днепр-1 - Динамо. Анонс и прогноз матча
- НБА представила 50 лучших моментов рестарта сезона. ВИДЕО
- Роскошная жизнь: как живет Филиппе Коутиньо в Барселоне
- Дом за 10 миллионов, три Мерса и турецкий ресторан за углом. Озил давно обжился в Англии. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...