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Суперлига. Будивельник дома побеждает Черкасских Мавп

Баскетбол
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Результаты матча Суперлиги

Суперлига. Будивельник дома побеждает Черкасских Мавп
UA-Футбол
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Сегодня, 31 октября состоялся матч 7 тура розыгрыша украинской баскетбольной Суперлиги.

"Будивельник" - "Черкасские Мавпы"

73 - 68 (12-13; 22-15; 13-18; 26-22)

"Будивельник": Буртт (39), Козлов (15), Джонсон (8), Хижняк (6), Фурс (3), Литвинов (2), Пинск, Отверченко, Анисимов.

"ЧМ": Скапинцев (14), Кобец (11), Джонс (11), Хаджифейзович (10), Конев (9), Бондаренко (5), Дзюба (4), Ткаченко (3), Сергеев (1), Толкач.

Турнирная таблица Суперлиги:

Суперлига. Будивельник дома побеждает Черкасских Мавп - изображение 1
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В статье: Суперлига БК Будивельник (Киев) Черкасские Мавпы
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