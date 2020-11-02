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Новый рекорд результативности в Суперлиге: 39 очков Бертта в матче с Мавпами. ВИДЕО
В этом сезоне в чемпионате Украины еще никто не набирал столько
Бывший разыгрывающий сборной Украины Стивен Бертт помог Будивельнику в тяжелом матче обыграть Черкасские Мавпы (73:68). Натурализованный американец за 40 минут набрал 39 очков (12 из 30 с игры, 13 из 14 с линии штрафных), а также собрал 7 подборов и отдал 4 результативных передачи.
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