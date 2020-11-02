  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Шакил О’Нил представил непобедимую команду
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шакил О’Нил представил непобедимую команду

Баскетбол
(1 голосов)

Готовы поспорить?

Шакил О’Нил представил непобедимую команду
Новина українською

Шакил О’Нил, легендарный американский центровой, четырехкратный чемпион НБА с Лейкерс с Майами, в Instagram представил свою версию стартовой пятерки непобедимой команды.

О’Нил поставил себя на позицию центрового, тяжелым форвардом в его команде стал ЛеБрон Джеймс, на позиции легкого форварда/атакующего защитника по замыслу Шака могли бы сыграть Майкл Джордан и Коби Брайант, а функции разыгрывающего член Зала славы доверил Аллену Айверсону.

"Можете говорить что угодно, мне все равно. Никто не обыграет эту команду в серии из семи матчей", - написал О’Нил.

Шакил О’Нил решил не уточнять, кто в его команде будет выходить со скамейки запасных.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Шакил О'Нил
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...