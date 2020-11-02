Шакил О’Нил представил непобедимую команду

Шакил О’Нил, легендарный американский центровой, четырехкратный чемпион НБА с Лейкерс с Майами, в Instagram представил свою версию стартовой пятерки непобедимой команды.

О’Нил поставил себя на позицию центрового, тяжелым форвардом в его команде стал ЛеБрон Джеймс, на позиции легкого форварда/атакующего защитника по замыслу Шака могли бы сыграть Майкл Джордан и Коби Брайант, а функции разыгрывающего член Зала славы доверил Аллену Айверсону.

"Можете говорить что угодно, мне все равно. Никто не обыграет эту команду в серии из семи матчей", - написал О’Нил.

Шакил О’Нил решил не уточнять, кто в его команде будет выходить со скамейки запасных.