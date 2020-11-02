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Леброн Джеймс отреагировал на победу Джервонты Дэвиса

Баскетбол
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Баскетболист в восторге от нокаута

Леброн Джеймс отреагировал на победу Джервонты Дэвиса
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Звезда клуба НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс отреагировал на победу американского боксёра Джервонты Дэвиса в бою с Лео Санта Крусом. На кону стояло сразу два пояса чемпиона мира.

"Нокаут года!!! Боже мой!!! Это была ночь Джервонты", — написал баскетболист на своей странице в "Твиттере".

"Да, сэр! Спасибо", — ответил на это Дэвис, нокаутировавший соперника в шестом раунде.

Дэвис одержал 24 победы в 24 боях, из которых 23 — нокаутом. Крус в свою очередь потерпел второе поражение при 37 победах и 1 ничьей.

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В статье: ЛеБрон Джеймс Джервонта Дэвис
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