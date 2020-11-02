Рэй Аллен: Я всегда думал о том, что бы сделал Майкл Джордан в той или иной ситуации

Чемпион НБА Рэй Аллен высказался о Майкле Джордане и Леброне Джеймсе, с которыми он в своё время играл в одной команде.

"В детстве я всегда думал о том, что бы сделал Майкл Джордан в той или иной ситуации. Я восхищался тем, как он одет, восхищался тем, как он держится на паркете. Он был сильным соперником, но он всегда оставался джентльменом. Когда он уходил с площадки, он общался со всеми, с кем мог, и люди любили его.

У Леброна есть та же энергетика. Людям нравится видеть его, но всегда находил взаимопонимание с людьми. Я всегда ценил то, что он не демонстрирует свой статус перед людьми, когда проходит мимо. Если мы шли по торговому центру, то он смеялся, шутил с людьми и хорошо проводил время", — приводит слова Рэя Аллена Essentially Sports.