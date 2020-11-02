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Все игроки Будивельника ушли на карантин
У большинства игроков коронавирус
Клуб Суперлиги Париматч Будивельник пошел на карантин. Сейчас все игроки команды имеют положительные результаты тестов на коронавирус.
По информации клубной пресс-службы, большинство баскетболистов и тренеров чувствуют себя удовлетворительно.
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Ближайшие несколько недель команда будет выздоравливать, пропущенные поединки сыграет позже. На этой неделе Будивельник должен был провести два матча Суперлиги: против Тернополя в гостях (4 ноября) и против Киев-Баскета (на выезде) в субботу, 7 ноября.
Напомним Будивельник вернулся в элитный дивизион после двух лет отсутствия из-за финансовых проблем. С начала сезона киевляне одержали две победы в шести матчах.
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