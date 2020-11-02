  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Все игроки Будивельника ушли на карантин
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Все игроки Будивельника ушли на карантин

Баскетбол
(1 голосов)

У большинства игроков коронавирус

Все игроки Будивельника ушли на карантин
Новина українською

Клуб Суперлиги Париматч Будивельник пошел на карантин. Сейчас все игроки команды имеют положительные результаты тестов на коронавирус.

По информации клубной пресс-службы, большинство баскетболистов и тренеров чувствуют себя удовлетворительно.

Читайте такжеВербич вызван на ноябрьские матчи сборной Словении

Ближайшие несколько недель команда будет выздоравливать, пропущенные поединки сыграет позже. На этой неделе Будивельник должен был провести два матча Суперлиги: против Тернополя в гостях (4 ноября) и против Киев-Баскета (на выезде) в субботу, 7 ноября.

Напомним Будивельник вернулся в элитный дивизион после двух лет отсутствия из-за финансовых проблем. С начала сезона киевляне одержали две победы в шести матчах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: БК Будивельник (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...