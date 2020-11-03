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НБА представила лучшие результативные передачи рестарта сезона. ВИДЕО
Очень много ярких ассистов от ЛеБрона Джеймса, Луки Дончича и компании
Сезон 2019-2020 из-за пандемии коронавируса в НБА разделился на две части. Лига ушла на карантин в марте, а вернулась в конце июля, чтобы в «пузыре» в Орландо доиграть регулярный чемпионат и определить победителя плей-офф.
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