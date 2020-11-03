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Данки Конате и Стефенса – в топ-10 моментов недели в Суперлиге. ВИДЕО
Подборка от официального YouTube-канала Федерации баскетбола Украины
В десятке лучших моментов четвертого тура Суперлиги также нашлось место ярким броскам сверху от Иссуфа Санона и Александра Липового. А MVP недели Сергей Павлов представлен в топ-10 невероятным блок-шотом.
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