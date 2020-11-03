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24 года назад Коби Брайант дебютировал в НБА

Баскетбол
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Так начиналась легендарная карьера

24 года назад Коби Брайант дебютировал в НБА
Новина українською

Пятикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион Коби Брайант свой первый матч в лиге сыграл 3 ноября 1996 года – в этот день новичок Лейкерс помог команде из Лос-Анджелеса обыграть Миннесоту (91:85).

На тот момент Брайант в возрасте 18 лет, 2 месяцев и 11 дней был самым молодым дебютантом в истории НБА. Позже его обошел одноклубник по Лейкерс Эндрю Байнум.

Брайант в своем дебютном матче в НБА провел на площадке 6 минут и не набрал ни одного очка. В той игре он сделал всего один бросок по кольцу.

Коби Брайант в январе 2020 года трагически погиб в авиакатастрофе.

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В статье: Коби Брайант НБА
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