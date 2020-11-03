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МБК Николаев усилился разыгрывающим из США

Баскетбол
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Усиление для аутсайдера Суперлиги

МБК Николаев усилился разыгрывающим из США
Новина українською

МБК Николаев официально подтвердил подписание контракта с американским разыгрывающим Иларионом Бономмом, который в команде заменит Клима Артамонова, покинувшего коллектив из-за внутреннего конфликта.

29-летний Бономм в прошлом сезоне выступал в норвежском Аммеруде. В матчах местного чемпионата американец в среднем за игру набирал по 22,8 очка, 8,4 подбора и 7,0 передачи.

Дебютировать в украинской Суперлиге Иларион Бономм сможет 5 ноября в выездном матче против Химика.

МБК Николаев с показателем 1-4 замыкает турнирную таблицу Суперлиги.

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В статье: МБК Николаев Баскетбольная Суперлига
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