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ЛеБрон, Адебайо и другие лучшие блок-шоты рестарта сезона в НБА. ВИДЕО
Поклонники защитного баскетбола оценят
Официальный YouTube-канал НБА представил лучшие блок-шоты во время рестарта сезона в «пузыре» в Орландо. Конечно, здесь не обошлось без ЛеБрона Джеймса, но самым ярким выдался блок центрового Майами Бэма Адебайо на форварде Бостона Джейсоне Тэйтуме.
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