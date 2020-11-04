НБА планирует начать новый сезон 22 декабря

Инсайдер The Athletic Шамс Чарания сообщает, что ключевое голосование по дате начала сезона 2020-2021 в профсоюзе игроков состоится в ближайший четверг, 5 ноября. В кулуарах не сомневаются, что сезон стартует 22 декабря, за 3 дня до католического Рождества.

Если НБА подтвердит старт сезона 22 декабря, то тренировочные лагери в лиге начнутся 1 декабря. Перед стартом регулярного чемпионата каждый клуб проведет по 3-4 контрольных матча.

Из-за смещения дат регулярный сезон 2020-2021 будет состоять не из 82, а из 72 матчей. Это позволит НБА начать плей-офф в конце мая, а новый чемпион определится не позднее 20-х чисел июля.

Альтернативным вариантом проведения сезона 2020-2021 считается старт 18 января. В таком случае регулярный чемпионат могут сократить до 60 матчей.

Действующими чемпионами НБА являются Лос-Анджелес Лейкерс.