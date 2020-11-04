Черкасские Мавпы расстались с американским легионером

Черкасские Мавпы на официальном сайте сообщили о расторжении контракта с американским атакующим защитником Лаки Джонсом, который был вынужден покинуть Украину по семейным обстоятельствам.

Джонс в текущем сезоне в рамках Суперлиги успел отыграть 4 матча – американец входил в топ-5 самых результативных баскетболистов чемпионата, набирая в среднем за игру по 16,7 очка. Также Джонс был самым эффективным игроком Мавп в сезоне и входил в топ-20 Суперлиги по показателю РЕ.

Черкасские Мавпы провалили старт сезона в Суперлиге – команда Максима Михельсона в семи первых матчах не одержала ни одной победы.