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Черкасские Мавпы расстались с американским легионером
Потеря для клуба
Черкасские Мавпы на официальном сайте сообщили о расторжении контракта с американским атакующим защитником Лаки Джонсом, который был вынужден покинуть Украину по семейным обстоятельствам.
Джонс в текущем сезоне в рамках Суперлиги успел отыграть 4 матча – американец входил в топ-5 самых результативных баскетболистов чемпионата, набирая в среднем за игру по 16,7 очка. Также Джонс был самым эффективным игроком Мавп в сезоне и входил в топ-20 Суперлиги по показателю РЕ.
Черкасские Мавпы провалили старт сезона в Суперлиге – команда Максима Михельсона в семи первых матчах не одержала ни одной победы.
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