Адетокумбо может подписать контракт с Майами

Американская телеведущая Эшли Николь в Твиттере сообщила, что звездный форвард Милуоки Яннис Адетокумбо откажется от продления контракта с Бакс и перевезет свои таланты в Майами, где объединится с Джимми Батлером и Бэмом Адебайо.

Адетокумбо летом 2021 года может стать свободным агентом. Также у грека есть возможность подписать супермаксимальный контракт с Милуоки.

Николь отмечает, что Голден Стэйт готов сделать щедрое предложение для Милуоки по обмену Адетокумбо, однако грек не заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с командой из Сан-Франциско.

Адетокумбо в сезоне 2019-2020 в регулярном чемпионате отыграл 63 матча. В среднем за игру форвард Милуоки набирал по 29,5 очка, 13,6 подбора, 5,6 передачи, а также выполнял по одному блок-шоту и совершал по одному перехвату.

По итогам прошлого сезона Яннис Адетокумбо стал лучшим оборонительным игроком НБА и получил награду MVP регулярного чемпионата.