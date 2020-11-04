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Адетокумбо может подписать контракт с Майами
Действующий MVP уйдет из Милуоки?
Американская телеведущая Эшли Николь в Твиттере сообщила, что звездный форвард Милуоки Яннис Адетокумбо откажется от продления контракта с Бакс и перевезет свои таланты в Майами, где объединится с Джимми Батлером и Бэмом Адебайо.
Адетокумбо летом 2021 года может стать свободным агентом. Также у грека есть возможность подписать супермаксимальный контракт с Милуоки.
Николь отмечает, что Голден Стэйт готов сделать щедрое предложение для Милуоки по обмену Адетокумбо, однако грек не заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с командой из Сан-Франциско.
Адетокумбо в сезоне 2019-2020 в регулярном чемпионате отыграл 63 матча. В среднем за игру форвард Милуоки набирал по 29,5 очка, 13,6 подбора, 5,6 передачи, а также выполнял по одному блок-шоту и совершал по одному перехвату.
По итогам прошлого сезона Яннис Адетокумбо стал лучшим оборонительным игроком НБА и получил награду MVP регулярного чемпионата.
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