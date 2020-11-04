  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Адетокумбо может подписать контракт с Майами
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Адетокумбо может подписать контракт с Майами

Баскетбол
(1 голосов)

Действующий MVP уйдет из Милуоки?

Адетокумбо может подписать контракт с Майами
Новина українською

Американская телеведущая Эшли Николь в Твиттере сообщила, что звездный форвард Милуоки Яннис Адетокумбо откажется от продления контракта с Бакс и перевезет свои таланты в Майами, где объединится с Джимми Батлером и Бэмом Адебайо.

Адетокумбо летом 2021 года может стать свободным агентом. Также у грека есть возможность подписать супермаксимальный контракт с Милуоки.

Николь отмечает, что Голден Стэйт готов сделать щедрое предложение для Милуоки по обмену Адетокумбо, однако грек не заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с командой из Сан-Франциско.

Адетокумбо в сезоне 2019-2020 в регулярном чемпионате отыграл 63 матча. В среднем за игру форвард Милуоки набирал по 29,5 очка, 13,6 подбора, 5,6 передачи, а также выполнял по одному блок-шоту и совершал по одному перехвату.

По итогам прошлого сезона Яннис Адетокумбо стал лучшим оборонительным игроком НБА и получил награду MVP регулярного чемпионата.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Майами Хит Яннис Адетокумбо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...