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Обладатель награды Тваймена-Стоукса выставлен на обмен

Баскетбол
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Такое решение приняло руководство Нью-Орлеан Пеликанс

Обладатель награды Тваймена-Стоукса выставлен на обмен
Новина українською

"Нью-Орлеан Пеликанс" пытаются обменять разыгрывающего Джру Холидэя, сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в "Твиттере".

"Пеликанс" открыто обсуждают возможные варианты обмена игрока. Несколько претендентов на чемпионство активно участвуют в переговорах с "Нью-Орлеаном". Холидэй в сезоне-2019/2020 набирал в среднем 19,1 очка, 6,7 передачи и 4,8 подбора за игру.

Напомним, в начале октября разыгрывающий "Пеликанс" получил награду Тваймена-Стоукса, вручаемую лучшему одноклубнику НБА. Она присуждается за неэгоистичную игру, наличие лидерских качеств на площадке и за её пределами, а также за приверженность интересам команды (в целом). Холидэй, набравший 1041 балл, опередил Тобиаса Харриса (806) и Кайла Корвера (796), занявших соответственно второе и третье места. В прошлые годы обладателями этой награды становились Майк Конли, Джамал Кроуфорд, Дирк Новицки и Винс Картер.

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В статье: НБА
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