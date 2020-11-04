Обладатель награды Тваймена-Стоукса выставлен на обмен

"Нью-Орлеан Пеликанс" пытаются обменять разыгрывающего Джру Холидэя, сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в "Твиттере".

"Пеликанс" открыто обсуждают возможные варианты обмена игрока. Несколько претендентов на чемпионство активно участвуют в переговорах с "Нью-Орлеаном". Холидэй в сезоне-2019/2020 набирал в среднем 19,1 очка, 6,7 передачи и 4,8 подбора за игру.

Напомним, в начале октября разыгрывающий "Пеликанс" получил награду Тваймена-Стоукса, вручаемую лучшему одноклубнику НБА. Она присуждается за неэгоистичную игру, наличие лидерских качеств на площадке и за её пределами, а также за приверженность интересам команды (в целом). Холидэй, набравший 1041 балл, опередил Тобиаса Харриса (806) и Кайла Корвера (796), занявших соответственно второе и третье места. В прошлые годы обладателями этой награды становились Майк Конли, Джамал Кроуфорд, Дирк Новицки и Винс Картер.