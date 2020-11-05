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Форвард Бостона хочет разорвать контракт на 34 миллиона долларов
Он не хочет продлевать контракт с Бостоном
Лёгкий форвард "Бостон Селтикс" Гордон Хэйворд собирается отказаться от контракта на сезон-2020/2021, сообщает Bleacher Report.
По информации источника, Хэйворд хочет расторгнуть сделку на сезон-2020/2021. Напомним, Хэйворд заработает $ 34,1 млн, если активирует опцию продления. В случае выхода на рынок свободных агентов форвард вряд ли рассчитывать на получение сопоставимой зарплаты в другом клубе лиги. В плей-офф "Бостон" дошёл до финальной серии Восточной конференции, где проиграл "Майами Хит" со счётом 2-4.
Хэйворд до перехода в "Бостон Селтикс" защищал цвета "Юты Джаз". В минувшем регулярном чемпионате Гордон принял участие в 52 встречах, набирая в них 17,5 очка и собирая 6,7 подбора.
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