Форвард Бостона хочет разорвать контракт на 34 миллиона долларов

Лёгкий форвард "Бостон Селтикс" Гордон Хэйворд собирается отказаться от контракта на сезон-2020/2021, сообщает Bleacher Report.

По информации источника, Хэйворд хочет расторгнуть сделку на сезон-2020/2021. Напомним, Хэйворд заработает $ 34,1 млн, если активирует опцию продления. В случае выхода на рынок свободных агентов форвард вряд ли рассчитывать на получение сопоставимой зарплаты в другом клубе лиги. В плей-офф "Бостон" дошёл до финальной серии Восточной конференции, где проиграл "Майами Хит" со счётом 2-4.

Хэйворд до перехода в "Бостон Селтикс" защищал цвета "Юты Джаз". В минувшем регулярном чемпионате Гордон принял участие в 52 встречах, набирая в них 17,5 очка и собирая 6,7 подбора.