Суперлига. Химик обыграл Николаев

В рамках регулярного чемпионата Суперлиги Химик обыграл "Николаев" - 84:76.

"Николаев" хорошо начал матч и в первой четверти были более точными и привезли соперникам отставание в 3 балла. Однако во второй десятиминутке южненцы добавили в активности и очень уверенно завершили их в свою пользу.

В третьей четверти южненцы увеличили общую разницу в свою пользу к +13. Счет оказался хрупкий, но "Николаев" в последней десятиминутки смогли отыграть только пять очков.

"Химик" – "Николаев" 84:76 (17:20, 27:14, 22:19, 18:23)