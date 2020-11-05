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Суперлига. Химик обыграл Николаев

Баскетбол
(1 голосов)

Хозяева взяли верх

Суперлига. Химик обыграл Николаев
Новина українською

В рамках регулярного чемпионата Суперлиги Химик обыграл "Николаев" - 84:76.

"Николаев" хорошо начал матч и в первой четверти были более точными и привезли соперникам отставание в 3 балла. Однако во второй десятиминутке южненцы добавили в активности и очень уверенно завершили их в свою пользу.

В третьей четверти южненцы увеличили общую разницу в свою пользу к +13. Счет оказался хрупкий, но "Николаев" в последней десятиминутки смогли отыграть только пять очков.

"Химик" – "Николаев" 84:76 (17:20, 27:14, 22:19, 18:23)

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В статье: МБК Николаев БК Химик (Южный)
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