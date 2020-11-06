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Сезон 2020-2021 в НБА начнется 22 декабря

Баскетбол
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До старта осталось всего шесть недель

Сезон 2020-2021 в НБА начнется 22 декабря
Новина українською

Профсоюз игроков НБА одобрил старт нового сезона 22 декабря, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Регулярный чемпионат 2020-2021 будет состоять из 72 матчей вместо традиционных 82.

Игроки НБА хотели начать новый сезон 18 января, однако в таком случае лига рисковала понести дополнительные финансовые потери, что сказалось бы на потолке зарплат.

Прошлый сезон из-за пандемии коронавируса завершился 12 октября, когда Лейкерс в финале плей-офф со счетом 4:2 обыграли Майами.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Адетокумбо может подписать контракт с Майами.

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В статье: НБА
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