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Сезон 2020-2021 в НБА начнется 22 декабря
До старта осталось всего шесть недель
Профсоюз игроков НБА одобрил старт нового сезона 22 декабря, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
Регулярный чемпионат 2020-2021 будет состоять из 72 матчей вместо традиционных 82.
Игроки НБА хотели начать новый сезон 18 января, однако в таком случае лига рисковала понести дополнительные финансовые потери, что сказалось бы на потолке зарплат.
Прошлый сезон из-за пандемии коронавируса завершился 12 октября, когда Лейкерс в финале плей-офф со счетом 4:2 обыграли Майами.
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