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Каждый второй игрок Суперлиги переболел коронавирусом

Баскетбол
(1 голосов)

Ужасающая статистика

Каждый второй игрок Суперлиги переболел коронавирусом
Новина українською

Федерация баскетбола Украины опубликовала статистику заболеваемости на COVID-19 среди клубов Суперлиги.

На данный момент коронавирус обошел стороной только Киев-Баскет, а наибольше от пандемии пострадал Будивельник – в столичном клубе с вирусом столкнулся каждый из 12 баскетболистов.

Помимо Будивельника высокий процент заражения в МБК Николаеве (9 игроков, 75%), Харьковских Соколах (7 игроков, 70%), Днепре (10 игроков, 60%) и Прометее (10 игроков, 55%).

Коронавирус непосредственно повлиял на турнирную таблицу Суперлиги. С показателем 8-0 лидирует Киев-Баскет, в ряды которого COVID-19 еще не проник.

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В статье: Баскетбольная Суперлига коронавирус
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