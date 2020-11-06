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Каждый второй игрок Суперлиги переболел коронавирусом
Ужасающая статистика
Федерация баскетбола Украины опубликовала статистику заболеваемости на COVID-19 среди клубов Суперлиги.
На данный момент коронавирус обошел стороной только Киев-Баскет, а наибольше от пандемии пострадал Будивельник – в столичном клубе с вирусом столкнулся каждый из 12 баскетболистов.
Помимо Будивельника высокий процент заражения в МБК Николаеве (9 игроков, 75%), Харьковских Соколах (7 игроков, 70%), Днепре (10 игроков, 60%) и Прометее (10 игроков, 55%).
Коронавирус непосредственно повлиял на турнирную таблицу Суперлиги. С показателем 8-0 лидирует Киев-Баскет, в ряды которого COVID-19 еще не проник.
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