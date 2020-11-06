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Сборная Украины назвала расширенный состав на матчи отбора на Евробаскет-2022

Баскетбол
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В списке доминируют клубы Суперлиги

Сборная Украины назвала расширенный состав на матчи отбора на Евробаскет-2022
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис на ближайшие матчи отбора на чемпионат Европы 2022 года против Словении (28 ноября) и Австрии (30 ноября) рассчитывает на 16 игроков. Ожидается, что 14 баскетболистов из этого списка в конце ноября поедут в Любляну.

Расширенный состав сборной Украины на матчи отбора на Евробаскет-2022:

Защитники: Денис Лукашов (Прометей), Виталий Зотов (Химик), Александр Мишула (Киев-Баскет), Анатолий Шундель (Днепр), Иссуф Санон (Днепр), Александр Липовый (Прометей).

Форварды: Богдан Близнюк (Киев-Баскет), Павел Крутоус (Киев-Баскет), Станислав Тимофеенко (Днепр), Вячеслав Бобров (Днепр), Владимир Герун (Уникаха, Испания), Сергей Павлов (Киев-Баскет).

Центровые: Артем Пустовой (Барселона, Испания), Вячеслав Кравцов (Днепр), Вячеслав Петров (Прометей), Владислав Коренюк (Киев-Баскет).

Сборная Украины на старте квалификации в феврале текущего года обыграла Австрию и проиграла Венгрии.

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В статье: сборная Украины по баскетболу Евробаскет
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