Сборная Украины назвала расширенный состав на матчи отбора на Евробаскет-2022

Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис на ближайшие матчи отбора на чемпионат Европы 2022 года против Словении (28 ноября) и Австрии (30 ноября) рассчитывает на 16 игроков. Ожидается, что 14 баскетболистов из этого списка в конце ноября поедут в Любляну.

Расширенный состав сборной Украины на матчи отбора на Евробаскет-2022:

Защитники: Денис Лукашов (Прометей), Виталий Зотов (Химик), Александр Мишула (Киев-Баскет), Анатолий Шундель (Днепр), Иссуф Санон (Днепр), Александр Липовый (Прометей).

Форварды: Богдан Близнюк (Киев-Баскет), Павел Крутоус (Киев-Баскет), Станислав Тимофеенко (Днепр), Вячеслав Бобров (Днепр), Владимир Герун (Уникаха, Испания), Сергей Павлов (Киев-Баскет).

Центровые: Артем Пустовой (Барселона, Испания), Вячеслав Кравцов (Днепр), Вячеслав Петров (Прометей), Владислав Коренюк (Киев-Баскет).

Сборная Украины на старте квалификации в феврале текущего года обыграла Австрию и проиграла Венгрии.