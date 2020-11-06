Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины назвала расширенный состав на матчи отбора на Евробаскет-2022
В списке доминируют клубы Суперлиги
Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис на ближайшие матчи отбора на чемпионат Европы 2022 года против Словении (28 ноября) и Австрии (30 ноября) рассчитывает на 16 игроков. Ожидается, что 14 баскетболистов из этого списка в конце ноября поедут в Любляну.
Защитники: Денис Лукашов (Прометей), Виталий Зотов (Химик), Александр Мишула (Киев-Баскет), Анатолий Шундель (Днепр), Иссуф Санон (Днепр), Александр Липовый (Прометей).
Форварды: Богдан Близнюк (Киев-Баскет), Павел Крутоус (Киев-Баскет), Станислав Тимофеенко (Днепр), Вячеслав Бобров (Днепр), Владимир Герун (Уникаха, Испания), Сергей Павлов (Киев-Баскет).
Центровые: Артем Пустовой (Барселона, Испания), Вячеслав Кравцов (Днепр), Вячеслав Петров (Прометей), Владислав Коренюк (Киев-Баскет).
Сборная Украины на старте квалификации в феврале текущего года обыграла Австрию и проиграла Венгрии.
Популярное сейчас
- Динамо хотело перенести матч с Шахтером, но донецкий клуб отказал
- Майкон о матче Динамо - Шахтер: Прекрасно знаем, насколько велика наша ответственность
- Фиаско Зари в Лиге Европы, поражения лидеров Первой лиги. Главные новости за 5 ноября
- Данки Конате и Стефенса – в топ-10 моментов недели в Суперлиге. ВИДЕО
- Очаровательные футболистки Арсенала появились на тренировку в хэллоуинских костюмах. ФОТО
- Порнозвезда поддержала Хамеса Родригеса, который получил травму яичек. ФОТО