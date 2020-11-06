Днепр обыграл Прометей с разгромным счетом

"Днепр" на своей площадке" с разгромным счетом обыграл "Прометей".

Уже с самого начала противостояния стало ясно, что подопечным Виталия Черния в Днепре на "Шиннике" ничего не светит. Силами Тимофеенко и Террела был создан 18-очковый разрыв в счете, который так ни разу и не удалось сократить команде.

Попытки гостей вырваться вперед прерывал Иссуф Санон, который забрасывал, как с дальних дистанций, так и из-под кольца.

"Днепр" — "Прометей" 101:66 (30:11, 21:16, 22:14, 28:25)