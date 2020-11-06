Зарплату Леброна урежут на 7 миллионов долларов

Журналист Бобби Маркс из ESPN, специализирующийся на финансах и заключении контрактов в НБА, на своей странице в "Твиттере" привёл несколько примеров, чтобы проиллюстрировать, как может снизиться зарплата игроков лиги в следующем году.

В частности, доход Стефена Карри из "Голден Стэйт Уорриорз" может упасть с $ 43 до 35,3 млн в следующем году, у Леброна Джеймса ("Лос-Анджелес Лейкерс") — с 39,2 до 32,2, а у Кавая Леонарда ("Лос-Анджелес Клипперс") — с 34,4 до 28,2.

По последним оценкам, суммарно игроки НБА потеряют в предстоящем сезоне в общей сложности от $ 720 до 800 млн. Ранее профсоюз игроков НБА проголосовал за одобрение предложения НБА по проведению сезона-2020/2021, который начнётся 22 декабря, а регулярный чемпионат будет состоять из 72 игр.