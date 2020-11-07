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Святослав Михайлюк: Ты должен понять свою роль, учиться, не расстраиваться, если не играешь

Баскетбол
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Комментарий украинского баскетболиста

Святослав Михайлюк: Ты должен понять свою роль, учиться, не расстраиваться, если не играешь
UA-Футбол
Новина українською

Украинский баскетболист, атакующий защитник "Детройта" Святослав Михайлюк рассказал, что нужно для того, чтобы выступать на высоком уровне и как реагирует на то, когда не играет. Его слова цитирует Basket.com.ua:

"Просто знать свою роль с самого начала выступления в команде. Если ты не суперталант вроде Зайона Уильямсона, Луки Дончича, Джа Морента, Трея Янга, значит ты приходишь в команду, где есть такие ребята.

Ты должен понять свою роль, учиться, не расстраиваться, если не играешь, просто спокойно работать. Я слышал много историй от ребят, которые злятся, если не играют. Это не правильно. Просто нужно показать, что тебе не все равно, ты много работаешь, работаешь дополнительно. Необходимо показать, что ты будешь готов, когда тебя выпустят. Сезон длинный.

Кто-то вылетит из строя. Это баскетбол, кому-то нужно отдохнуть. В регулярном чемпионате 82 матча, так что нужно быть готовым, когда тебя выпустят. Если ты не готов, еще одного шанса тебе могут не дать" - сказал он.

Напомним, что ранее Леброну Джеймсу существенно уменьшат заработную плату.

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В статье: Святослав Михайлюк
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