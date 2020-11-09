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Пустовой набрал 18 очков в матче чемпионата Испании

Баскетбол
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Украинца прорвало

Пустовой набрал 18 очков в матче чемпионата Испании
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Барселона на выезде со счетом 92:78 обыграла Эстудиантес, а самым результативным у каталонцев стал Артем Пустовой - центровой сборной Украины за 23 минуты набрал рекордные в сезоне 18 очков (6 из 8 с игры, 6 из 11 с линии штрафных), а также собрал 5 подборов и отдал 2 результативных передачи.

Пустовой в сезоне 2020-2021 в рамках Лиги ACB отыграл 5 матчей. В среднем за игру экс-центровой Химика приносит Барселоне по 8,8 очка и 1,8 подбора.

Барселона с показателем 7-2 занимает третье место в регулярном сезоне чемпионата Испании.

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В статье: Артем Пустовой БК Барселона Лига АСВ
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