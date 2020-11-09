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Киев-Баскет выиграл 9-й матч подряд на старте сезона в Суперлиге
Команда Айнарса Багатскиса остается непобедимой
Очередная победа в гостевом матче против Тернополя далась лидеру Суперлиги непросто – Киев-Баскет во второй половине матча растерял преимущество в 20 очков и едва ли не допустил камбэк.
Тернополь вернулся в игру благодаря результативности Эдриена Боуи (28+7 передач) и доминированию на чужом щите (17 подборов в нападении).
У Киев-Баскета пять игроков набрали как минимум по 10 очков, а самым результативным стал Александр Мишула, в активе которого 22 балла, включая 5 из 6 трехочковых.
Киев-Баскет с показателем 9-0 упрочил лидерство в турнирной таблице. Тернополь (5-4) в борьбе за третье место минимально отстает от Запорожья и Прометея.
Тернополь - Киев-Баскет 90:97 (19:21, 14:26, 32:25, 25:25)
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