  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Киев-Баскет выиграл 9-й матч подряд на старте сезона в Суперлиге
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Киев-Баскет выиграл 9-й матч подряд на старте сезона в Суперлиге

Баскетбол
(1 голосов)

Команда Айнарса Багатскиса остается непобедимой

Киев-Баскет выиграл 9-й матч подряд на старте сезона в Суперлиге
Новина українською

Очередная победа в гостевом матче против Тернополя далась лидеру Суперлиги непросто – Киев-Баскет во второй половине матча растерял преимущество в 20 очков и едва ли не допустил камбэк.

Тернополь вернулся в игру благодаря результативности Эдриена Боуи (28+7 передач) и доминированию на чужом щите (17 подборов в нападении).

У Киев-Баскета пять игроков набрали как минимум по 10 очков, а самым результативным стал Александр Мишула, в активе которого 22 балла, включая 5 из 6 трехочковых.

Киев-Баскет с показателем 9-0 упрочил лидерство в турнирной таблице. Тернополь (5-4) в борьбе за третье место минимально отстает от Запорожья и Прометея.

Тернополь - Киев-Баскет 90:97 (19:21, 14:26, 32:25, 25:25)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Баскетбольная Суперлига БК Киев-Баскет БК Тернополь
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...