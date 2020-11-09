Пустовой в прямом эфире передал привет жене, ребенку и…девушке

Накануне центровой Барселоны и сборной Украины Артем Пустовой набрал 18 очков в матче чемпионата Испании против Эстудиантеса, а его команда одержала победу со счетом 92:78.

На послематчевом интервью Пустовой в прямом эфире обратился к своей семье с оригинальным комментарием.

"Хочу сказать спасибо парням за то, что отдавали мне передачи. Мне это было нужно. Пытался помочь своей команде. Хочу передать привет своей жене Мине, своему ребенку, я люблю вас. И передаю привет своей девушке. Это шутка!", - сказал украинец.