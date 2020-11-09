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22-летний игрок Бруклин Нетс требует контракт на 90 миллионов евро
Длительность его составит 5 лет
Бывший ассистент генерального менеджера "Бруклин Нетс" Бобби Маркс ожидает, что центровой команды Джарретт Аллен будет требовать новый контракт на общую сумму около $ 90 млн.
"Джарретт Аллен рассчитывает на деньги, которые получил Клинт Капела", – цитирует Маркса NetsDaily.
В 2018 году Капела подписал с "Хьюстон Рокетс" пятилетний контракт именно на $ 90 млн. Соглашение 22-летнего Аллена c "Нетс" с учётом квалификационного предложения рассчитано до 2022 года, но продлить контракт можно будет уже в ходе сезона-2020/2021.
После рестарта сезона-2019/2020 в Орландо Аллен набирал 15,7 очка, 11,0 подбора, 4,2 передачи и 1,2 блокшота в среднем за игру.
Джарретт выступал за команду Техаса в студенческом баскетболе. Был выбран на драфте НБА 2017 года в первом раунде под общим 22-м номером.
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