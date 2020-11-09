22-летний игрок Бруклин Нетс требует контракт на 90 миллионов евро

Бывший ассистент генерального менеджера "Бруклин Нетс" Бобби Маркс ожидает, что центровой команды Джарретт Аллен будет требовать новый контракт на общую сумму около $ 90 млн.

"Джарретт Аллен рассчитывает на деньги, которые получил Клинт Капела", – цитирует Маркса NetsDaily.

В 2018 году Капела подписал с "Хьюстон Рокетс" пятилетний контракт именно на $ 90 млн. Соглашение 22-летнего Аллена c "Нетс" с учётом квалификационного предложения рассчитано до 2022 года, но продлить контракт можно будет уже в ходе сезона-2020/2021.

После рестарта сезона-2019/2020 в Орландо Аллен набирал 15,7 очка, 11,0 подбора, 4,2 передачи и 1,2 блокшота в среднем за игру.

Джарретт выступал за команду Техаса в студенческом баскетболе. Был выбран на драфте НБА 2017 года в первом раунде под общим 22-м номером.