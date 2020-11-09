  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. 22-летний игрок Бруклин Нетс требует контракт на 90 миллионов евро
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

22-летний игрок Бруклин Нетс требует контракт на 90 миллионов евро

Баскетбол
(1 голосов)

Длительность его составит 5 лет

22-летний игрок Бруклин Нетс требует контракт на 90 миллионов евро
Новина українською

Бывший ассистент генерального менеджера "Бруклин Нетс" Бобби Маркс ожидает, что центровой команды Джарретт Аллен будет требовать новый контракт на общую сумму около $ 90 млн.

"Джарретт Аллен рассчитывает на деньги, которые получил Клинт Капела", – цитирует Маркса NetsDaily.

В 2018 году Капела подписал с "Хьюстон Рокетс" пятилетний контракт именно на $ 90 млн. Соглашение 22-летнего Аллена c "Нетс" с учётом квалификационного предложения рассчитано до 2022 года, но продлить контракт можно будет уже в ходе сезона-2020/2021.

После рестарта сезона-2019/2020 в Орландо Аллен набирал 15,7 очка, 11,0 подбора, 4,2 передачи и 1,2 блокшота в среднем за игру.

Джарретт выступал за команду Техаса в студенческом баскетболе. Был выбран на драфте НБА 2017 года в первом раунде под общим 22-м номером.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бруклин Нетс Бобби Маркс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...