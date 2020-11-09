Эксперт ESPN: Ламело Болл, Энтони Эдвардс и Джеймс Уайзман войдут в тройку лидеров на драфте

Эксперт ESPN Джонатан Гивони назвал потенциальную первую тройку на драфте НБА 2020 года.

"Если какая-то неожиданная сделка не нарушит драфт, то Ламело Болл, Энтони Эдвардс и Джеймс Уайзман войдут в тройку лидеров, судя по беседам с несколькими руководителями команд, скаутами и агентами. Большинство фронт-офисов НБА предполагают, что Болл будет выбран под первым номером", — приводит слова Гивони ESPN.

Драфт НБА запланирован на 18 ноября. В этом году привычный срок сдвинулся из-за пандемии коронавируса. Помимо названной троицы под лотерейными пиками ожидается выбор европейских баскетболистов израильтянина Дени Авдия ("Маккаби"), а также французов Киллиана Хэйса ("Ульм") и Тео Маледона (АСВЕЛ).